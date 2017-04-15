ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 09:41:30م
مجلس الدفاع الوطني الأعلى يناقش جملة من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة العدوان (مصحح)
ناقش مجلس الدفاع الوطني الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جملة من الخطط والاستراتيجيات العسكرية والسياسية والاقتصادية لمواجهة العدوان.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بقصف صاروخي ومدفعي بجيزان ونجران وعسير
أبناء سحار الجنوبية بصعدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان ويسيرون قافلة دعم
مكتب التربية بمديرية جحانة يكرم 266 من المعلمين والطلاب المتفوقين
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديريتي الظاهر وباقم بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس الدفاع الوطني الأعلى يناقش جملة من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة العدوان (مصحح)
[15/أبريل/2017]
صنعاء – سبأ :


ناقش مجلس الدفاع الوطني الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جملة من الخطط والاستراتيجيات العسكرية والسياسية والاقتصادية لمواجهة العدوان.

واستعرض الاجتماع مواد القانون (62) لسنة 1991م الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني والمتعلقة بمهام المجلس في ظروف السلم والحرب.

كما ناقش المجلس إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المهام، وفي مقدمتها مواجهة العدوان، ووضع خطة لرفع الجهوزية القتالية والتعبئة والتدريب للقوات المسلحة والأمن بما يكفل مواجهة العدوان ودحره، ودراسة حالة الطوارئ، وإعادة النظر في الاتفاقيات الحربية، ووضع سياسة عليا للدفاع المدني بما يتناسب ومواجهة الدولة الذي يتعرض له اليمن.

وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية توحيد الجهود الحكومية والجهات المختصة بالمجلس الدفاع الوطني لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يكون له الأثر الايجابي في تأمين البلاد وتفويت الفرصة على أعداء الوطن للنيل من مكتسبات الشعب اليمني سواء على المستوى الداخلي او الخارجي .

وأشار الى أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به مجلس الدفاع الوطني الأعلى في المرحلة القادمة وفي ظل استمرار العدوان الغاشم على بلادنا.. وقال ان هناك مهام جسيمة تضمنها قانون الإنشاء رقم (62) للعام 1991م، والتي من بينها رسم السياسة العامة للإعداد والتعبئة لجميع إمكانيات الدولة لمواجهة العدوان، والاهتمام بالقضايا الاستراتيجية في مجال الأمن والدفاع ودعم الجبهات العسكرية".

وأعرب الرئيس الصماد عن أمله أن تكون هذه البداية نوعية تسهم في توحيد الجهود، وأن تكلل بالنجاح.

كما قدم أعضاء المجلس عدداً من المداخلات التي أكدت على دور المجلس في مواجهة العدوان في ظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبذل كل الجهود الممكنة التي من شأنها صرف المرتبات، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتحقيق الانتصارات في كافة الجبهات.

وثمن الاجتماع البطولات التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا أداء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان، وأثنى على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اليمني، سائلاً الرحمة للشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما كلف الاجتماع عدداً من الجهات برفع التقارير اللازمة، وأقر اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم.


سبـأ
  المزيد من (محلي)
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بقصف صاروخي ومدفعي بجيزان ونجران وعسير
أبناء سحار الجنوبية بصعدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان ويسيرون قافلة دعم
مكتب التربية بمديرية جحانة يكرم 266 من المعلمين والطلاب المتفوقين
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديريتي الظاهر وباقم بصعدة
الجبهة التعبوية بالحديدة تنظم ندوة بعنوان " الحديدة بين أطماع العدوان وتحدي رجالها الشرفاء"
إختيار الطبيبة اليمنية ذكرى النزيلي لحضور حفل نساء تحت دائرة الضوء بجنيف
قنص خمسة مرتزقة وإطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات آخرين بنجران
مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بقصف صاروخي ومدفعي بجيزان ونجران وعسير
[15/أبريل/2017]
أبناء سحار الجنوبية بصعدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان ويسيرون قافلة دعم
[15/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديريتي الظاهر وباقم بصعدة
[15/أبريل/2017]
الجبهة التعبوية بالحديدة تنظم ندوة بعنوان " الحديدة بين أطماع العدوان وتحدي رجالها الشرفاء"
[15/أبريل/2017]
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by