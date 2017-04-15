محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بقصف صاروخي ومدفعي بجيزان ونجران وعسير جيزان - سبأ :



لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقتهم مصرعهم اليوم وجرح آخرين في قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخين زلزال2 محلي الصنع وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للعدو السعودي ومرتزقته في الموسم بجيزان ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت موقعي الضبعة والعش بنجران ، وتجمع للعدو السعودي شرقي الشعبة بعسير، بالإضافة إلى قنص جندي سعودي في موقع المعنق بجيزان .

سبـأ [15/أبريل/2017]سبـأ