محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء سحار الجنوبية بصعدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان ويسيرون قافلة دعم صعدة - سبأ :



أعلن أبناء سحار الجنوبية بمديرية سحار بمحافظة صعدة استمرار النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.



وأكد أبناء سحار الجنوبية في وقفة احتجاجية اليوم للتنديد باستمرار العدوان، مواصلة دعم الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والشرف الميادين والجبهات .



وأدان المشاركين في الوقفة استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على الشعب اليمني.. مؤكدين وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.



وقدم أبناء سحار الجنوبية قافلة "البنيان المرصوص" دعما للجيش واللجان الشعبية والتي احتوت على كميات من المواد الغذائية ومبالغ مالية ومواشي وأغنام.



وأكدوا الاستعداد لتقديم المزيد من قوافل الدعم للمرابطين في الجبهات في مواجهة قوى العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبـأ [15/أبريل/2017]سبـأ