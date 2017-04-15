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مكتب التربية بمديرية جحانة يكرم 266 من المعلمين والطلاب المتفوقين
[15/أبريل/2017]
صنعاء- سبأ :

كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية جحانة بمحافظة صنعاء 266 من الإداريين والمعلمين والمعلمات المتميزين والطلاب المتفوقين بعزلة أسناف.

وفي التكريم أشار وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان إلى أن العلم يعد الطريق الوحيد لبناء الإنسان والنهوض بالوطن وتقدمه وازدهاره.

وأشاد بدور مجلس الآباء وكل من ساهم في إقامة حفل التكريم للمعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين بما يسهم في تشجيعهم وتحفيزهم على التحصيل العلمي .

فيما أشاد مدير مديرية جحانة محمد البشاري ومدير مكتب التربية بالمديرية ناجي عز الدين بصمود الكادر التربوي والطلاب في ميادين التعليم وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار .

وأشارا إلى أهمية تكريم الإداريين والمعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين تقديراً وعرفاناً بجهودهم في إنجاح واستمرار العملية التعليمية .

تخلل التكريم فقرات فنية وأناشيد وعروض كشفية ومسرحيات لطلاب وطالبات مدرسة التعاون وقصائد شعرية تتغنى بحب الوطن والمعلم.

سبـأ
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