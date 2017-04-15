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الجبهة التعبوية بالحديدة تنظم ندوة بعنوان " الحديدة بين أطماع العدوان وتحدي رجالها الشرفاء"
[15/أبريل/2017] الحديدة - سبأ :

 نظمت الجبهة التعبوية بمحافظة الحديدة اليوم بالتعاون مع كلية التربية بمديرية باجل وملتقى الطالب الجامعي ندوة بعنوان " الحديدة بين أطماع العدوان السعودي الأمريكي وبين تحدي رجالها الشرفاء" تزامنا مع مرور عامين على الصمود اليمني في وجه العدوان.


وفي الندوة التي حضرها أكاديميي وموظفي وطلاب الكلية أشار عميد الكلية الدكتور إبراهيم عبد الله جابر إلى صمود أبناء محافظة الحديدة وأبناء مديرية باجل بصورة خاصة من أكاديميين وموظفين وطلاب كلية التربية بالمديرية في مواجهة العدوان.

وتناولت الندوة عدد من المحاور تركزت حول أطماع دول العدوان لاحتلال الحديدة ومسؤولية أبناء تهامة واليمن بصورة عامة في الدفاع عنها وتفويت الفرصة على المحتلين .

حيث تناول المحور الأول الذي قدمه مدير الشؤون القانونية بمكتب الأوقاف والإرشاد وعضو الجبهة التعبوية بالمحافظة محمد ناجي الأهدل أطماع تحالف العدوان في إحتلال الساحل الغربي لليمن من الناحية العسكرية والإستراتيجية وأطماع كيان العدو الصهيوني.

وأشار إلى أن تلك الأطماع ليست وليدة اليوم وإنما تتجدد في مراحل وحقب زمنية لما يحتله اليمن من موقع إستراتيجي يتحكم في طرق الملاحة البحرية، كما أنه يتوسط العالم ويربط بين قارات العالم القديم.

فيما تطرق نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد رئيس الجبهة التعبوية بالمحافظة فيصل الهطفي في المحور الثاني إلى مسئولية أبناء تهامة والمحافظات المجاورة لها وكل أبناء الشعب اليمني في الدفاع عن الساحل الغربي لليمن.. منبها من الأخطار المترتبة عن أي تقصير أو تخاذل عن الدفاع على الحديدة مينائها والمحافظة وكل الساحل الغربي .

ولفت إلى ما يتعرض له أبناء المحافظات التي يزعم العدوان ومرتزقته أنها محررة من اعمال إرهابية وانفلات أمني وانعدام الخدمات ونزوح إعداد كبيرة من سكان تلك المحافظات إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى التي يحاول العدوان ومرتزقته دخولها لتكون موطنا ومرتعا للجماعات الإرهابية التي تتبناها دول العدوان .

تخلل الندوة عدد من القصائد الشعرية المعبرة عن الصمود أبناء اليمن في وجه العدوان.

سبـأ
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