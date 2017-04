Nombreux soldats tombent morts et blessés par les forces conjointes du Yémen [15/أبريل/2017]



SANA'A, 15 Avril (SABA)- En réponse aux opérations militaires de la coalition dirigée par la coalition de l'agression saoudo-américaines dans le Yémen, les forces conjointes yéménites ont tué de nombreux soldats et détruit les mécanismes mardi.



Un responsable militaire a déclaré à SABA que l'artillerie des forces conjointes yéménites ont bombardé des rassemblements de soldats saoudiens, qui sont tombés morts et de blessés, ces bombardements directes ont eu lieu à l'école AL-Gawaiah, Jalah, AL-Khawjarah, AL-Dawhah, AL-Mosafeq réseau, village Abou AL-Mad, et le site de Jahfan.



En outre, un soldat saoudien a tué par une balle, ainsi que les forces conjointes yéménites ont attaqué le site militaire saodudien AL-Balblah à l'Est d'AL-Tawal, ce qui entraîne à tuer et blesser des combattants payés et de saisir des munitions militaires.



L'artillerie des forces yéménites a également ciblé les rassemblements de soldats saoudiens dans les sites AL-Masial, AL-Ash, AL-SHABAH, les sites améliorés derrière AL-Masial et Alib à Asir.



Le responsable a ajouté que l'artillerie des forces conjointes yéménites ont ciblé les rassemblements de combattants pro-saoudiens dans le sites d'AL-Khadra à Najran, ainsi qu'un certain nombre de mercainares pro-saoudiens ont été tués à l'opération militaire qui a visé leur fortification dans le nord de Haid Bin Aqil dans le district d'Asilan, à Shabwah.



En outre, un véhicule de l'armée saoudienne a été détruit et un autre est tombé en panne, lorsque les rassemblements de combattants pro-saoudiens ont été visés par les foreces yéménites dans le nord de Medi causant des blessures directes à eux.





