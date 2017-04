Des mercenaires pro-saoudiens tués à Taiz [15/أبريل/2017]



TAIZ , 15 Avril (SABA)- Plus de 15 mercenaires pro-saoudiens ont été tués, y compris les commandants supérieurs lorsque l'armée et les forces populaires ont bombardé un véhicule militaire dans le district de Mawza'a de la province de Taiz, un responsable militaire a déclaré à Saba samedi.



Les commandants des mercenaires sont : Aida Awas al-Humaidi al-Subaihi, Ahmad Muhammad al-Malit Mutafi al-Subaihi, Hassan Taleb al-Subaihi et Yousuf Qaweir, ont été tués dans l'opération, a indiqué le responsable.



Pendant ce temps, les avions de guerre d'agression saoudienne ont mené plus de 27 frappes aériennes sur le camp Khalid et d'autres régions au cours des dernières heures, a ajouté le responsable.



