Les avions de combat l'agression américano-saoudienne continuent à bombarder plusieurs provinces yéménites [15/أبريل/2017]



SANA'A, 15 Avril (SABA) - Un responsable militaire a indiqué à SABA samedi que les avions de guerre d'agression saoudo-américaine ont continué à mener des raids sur plusieurs provinces yéménites, en ciblant les propriétés des citoyens.



Dans la province de Shabwah, les avions de combat de l'agression ont mené un raid sur le district d'Osaylan et plus de 34 raids sur la Montagne d'al-Dawd dans la province de Jizan.





Dans la province de Saada, un enfant a été grièvement blessé par une bombe à fragmentation saoudienne dans leur ferme dans le district de Baqim, alors que les avions de combat de l'agression ont lancé cinq raids sur la zone d'al-Malahit dans le district de Dhaher.



Dans la capitale de Sanaa, les avions de guerre américano-saoudiennes ont mené un raid des forces aériennes agression par ailleurs, sur la base aérienne Al-Dailami, a lancé un raid dans le nord de Serwah Souk populaire dans la province de Marib.



Pendant ce temps, un citoyen a été tué et cinq autres blessés dans un raid aérien de l'agression saoudienne sur un camion-citerne alimentaire dans le district de Hiss de la province de Hodeida.



Dans la province de Taiz, les avions de combat ont effectué plus de 30 raids sur le camp Khalid dans le district de Mawza'a.



AS/AS



SABA