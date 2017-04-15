ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 07:22:34م
مجلس الدفاع الوطني الأعلى يقر جملة من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة العدوان
أقر مجلس الدفاع الوطني الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جملة من الخطط والاستراتيجيات العسكرية والسياسية والاقتصادية لمواجهة العدوان.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
إختيار الطبيبة اليمنية ذكرى النزيلي لحضور حفل نساء تحت دائرة الضوء بجنيف
قنص خمسة مرتزقة وإطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات آخرين بنجران
سقوط شهداء وعشرات المصابين في تفجير استهدف حافلات غرب حلب شمال سورية
توتنهام يواصل الضغط على تشيلسي بالفوز برباعية جديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إختيار الطبيبة اليمنية ذكرى النزيلي لحضور حفل نساء تحت دائرة الضوء بجنيف
[15/أبريل/2017] جنيف - سبأ:


اختيرت الطبيبة اليمنية ذكرى أمين النزيلي لحضور حفل جوائز نساء تحت دائرة الضوء بمدينة جنيف في سويسرا.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة المنظمة لحفل الجوائز تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن اللجنة تحتفي بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به النساء في الصراع المستمر ضد أمراض المناطق المدارية المهملة وقيام أحدى العاملات في مجال الصحة باليمن بوضع نهاية لها.

وأشار البيان إلى أن الطبيبة ذكرى النزيلي ستنضم إلى نساء من 11 دولة حول العالم في 19 أبريل لتوجيه التحية على الجهد الذي يقمن به دون كلل والدور الحيوي الذي تقوم به النسوة في العلاج لمواجهة أمراض المناطق المدارية المهملة (NTDs) في مجتمعاتهن.

وقال البيان " وحيث أن عام 2017م يصادف الذكرى السنوية الخامسة لخريطة الطريق التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وإعلان لندن حول أمراض المناطق المدارية المهملة، فإن حفل الجوائز يحتفي بهذين الحدثين المهمين بتسليط الضوء على هؤلاء النسوة الملهمات بمساعدتهن على مكافحة واستئصال شأفة عشرة أمراض في المناطق المدارية المهملة".

وقالت رئيسة شبكة (NGDO) الطبيبة ويندي هاريسون "تسلط النساء في حفل نسوي تحت دائرة الضوء على نساء من جميع أنحاء العالم واللواتي يعملن في مجتمعاتهن المحلية، مما يجعل لهن تأثيرًا ملحوظًا على علاج أمراض المناطق المدارية المهملة ".

وأضافت " ويعاني واحد من بين سبعة أشخاص على الكوكب من هذه الأمراض، وهذه النسبة تزيد عن عدد سكان أوروبا كاملة وفي كل يوم تقدم النساء من كافة أنحاء العالم مساهمات بالغة الأهمية من أجل المساعدة في التغلب عليها وهذه هي فرصتنا في الإحتفال والتقدير لدورهن الحيوي ونحن مندهشات من مستوى المدخلات وسعيدات لتكريم هذه السيدة الرائعة حقًا من اليمن".

ومنذ تخرج الدكتورة ذكرى النزيلي من كلية الطب في اليمن عام 1991، التزمت بالعمل في برامج تطوير صحة الأمومة والطفولة في كل أنحاء البلاد، وقامت بتحسين برامج الصحة العامة والتغذية.

ومنذ عام 2009م، انتقلت إلى مجال أمراض المناطق المدارية المهملة، وتخصصت في أمراض المناطق المدارية المهملة وخاصة في مكافحة البلهارسيا، والتي تعرف أيضًا باسم الحمى الحلزونية.

وظلت الدكتورة ذكرى النزيلي تعمل كإستشارية في قضايا متعددة متعلقة بالصحة والنمو لصالح وكالات عديدة تابعة للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والبنك الدولي والمنظمات المحلية غير الحكومية (NGOs) في اليمن .

كما تغلبت على معوقات شخصية كبيرة، بيد أن التزامها بمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة لم يفتر وبدعمها، حقق البرنامج الوطني اليمني لمكافحة البلهارسيا خطوات واسعة نحو مكافحة البلهارسيا والديدان المعوية.

وسيشكل الإحتفال بالنساء جزءًا من حفل نساء تحت دائرة الضوء الخاص بقمة أمراض المناطق المدارية المهملة المنعقد في جنيف في الفترة من 19-22 أبريل 2017م وبشكل عام سيتم الإعلان عن الفائز في حفل رفيع المستوى يوم 19 أبريل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قنص خمسة مرتزقة وإطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات آخرين بنجران
مجلس الدفاع الوطني الأعلى يقر جملة من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة العدوان
مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
لقاء لعلماء وخطباء محافظة عمران بمناسبة مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان
أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مجلس النواب يستمع إلى نداء الإتحاد البرلماني الدولي بشأن إنقاذ ملايين الناس من المجاعة في أفريقيا واليمن
رئيس الاتحاد التعاوني السمكي: نستعد لإعلان مصفوفة تنفيذية لبرامج عملنا خلال الفترة القادمة
تدشين حملة رش لمكافحة الملاريا بمديريات الخبت وملحان والرجم والمحويت
العدوان السعودي على اليمن
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
أبناء مديرية الخبت بالمحويت يسيرون قافلة دعما للجيش واللجان الشعبية
[15/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[15/أبريل/2017]
أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون تبة البلبلة شرق الطوال بجيزان  
[15/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by