محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختيار الطبيبة اليمنية ذكرى النزيلي لحضور حفل نساء تحت دائرة الضوء بجنيف





اختيرت الطبيبة اليمنية ذكرى أمين النزيلي لحضور حفل جوائز نساء تحت دائرة الضوء بمدينة جنيف في سويسرا.



وأوضح بيان صادر عن اللجنة المنظمة لحفل الجوائز تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن اللجنة تحتفي بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به النساء في الصراع المستمر ضد أمراض المناطق المدارية المهملة وقيام أحدى العاملات في مجال الصحة باليمن بوضع نهاية لها.



وأشار البيان إلى أن الطبيبة ذكرى النزيلي ستنضم إلى نساء من 11 دولة حول العالم في 19 أبريل لتوجيه التحية على الجهد الذي يقمن به دون كلل والدور الحيوي الذي تقوم به النسوة في العلاج لمواجهة أمراض المناطق المدارية المهملة (NTDs) في مجتمعاتهن.



وقال البيان " وحيث أن عام 2017م يصادف الذكرى السنوية الخامسة لخريطة الطريق التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وإعلان لندن حول أمراض المناطق المدارية المهملة، فإن حفل الجوائز يحتفي بهذين الحدثين المهمين بتسليط الضوء على هؤلاء النسوة الملهمات بمساعدتهن على مكافحة واستئصال شأفة عشرة أمراض في المناطق المدارية المهملة".



وقالت رئيسة شبكة (NGDO) الطبيبة ويندي هاريسون "تسلط النساء في حفل نسوي تحت دائرة الضوء على نساء من جميع أنحاء العالم واللواتي يعملن في مجتمعاتهن المحلية، مما يجعل لهن تأثيرًا ملحوظًا على علاج أمراض المناطق المدارية المهملة ".



وأضافت " ويعاني واحد من بين سبعة أشخاص على الكوكب من هذه الأمراض، وهذه النسبة تزيد عن عدد سكان أوروبا كاملة وفي كل يوم تقدم النساء من كافة أنحاء العالم مساهمات بالغة الأهمية من أجل المساعدة في التغلب عليها وهذه هي فرصتنا في الإحتفال والتقدير لدورهن الحيوي ونحن مندهشات من مستوى المدخلات وسعيدات لتكريم هذه السيدة الرائعة حقًا من اليمن".



ومنذ تخرج الدكتورة ذكرى النزيلي من كلية الطب في اليمن عام 1991، التزمت بالعمل في برامج تطوير صحة الأمومة والطفولة في كل أنحاء البلاد، وقامت بتحسين برامج الصحة العامة والتغذية.



ومنذ عام 2009م، انتقلت إلى مجال أمراض المناطق المدارية المهملة، وتخصصت في أمراض المناطق المدارية المهملة وخاصة في مكافحة البلهارسيا، والتي تعرف أيضًا باسم الحمى الحلزونية.



وظلت الدكتورة ذكرى النزيلي تعمل كإستشارية في قضايا متعددة متعلقة بالصحة والنمو لصالح وكالات عديدة تابعة للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والبنك الدولي والمنظمات المحلية غير الحكومية (NGOs) في اليمن .



كما تغلبت على معوقات شخصية كبيرة، بيد أن التزامها بمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة لم يفتر وبدعمها، حقق البرنامج الوطني اليمني لمكافحة البلهارسيا خطوات واسعة نحو مكافحة البلهارسيا والديدان المعوية.



وسيشكل الإحتفال بالنساء جزءًا من حفل نساء تحت دائرة الضوء الخاص بقمة أمراض المناطق المدارية المهملة المنعقد في جنيف في الفترة من 19-22 أبريل 2017م وبشكل عام سيتم الإعلان عن الفائز في حفل رفيع المستوى يوم 19 أبريل.

سبأ [15/أبريل/2017] جنيف - سبأ:سبأ