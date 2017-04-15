محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص خمسة مرتزقة وإطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات آخرين بنجران





قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات آخرين في نجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة من المرتزقة شرقي موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء بنجران ، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ زلزال 2 محلي الصنع على تجمعاتهم قبالة المنفذ ايضاً محققا إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع البحطيط بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى قصف منفذ علب والربوعة بعسير بعدد من القذائف كبدت العدو خسائر فادحة .

سبأ [15/أبريل/2017] نجران - سبأ:سبأ