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سقوط شهداء وعشرات المصابين في تفجير استهدف حافلات غرب حلب شمال سورية
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سقوط شهداء وعشرات المصابين في تفجير استهدف حافلات غرب حلب شمال سورية
[15/أبريل/2017] دمشق – سبأ :


أعلنت السلطات السورية عن سقوط عدد من الشهداء واصابة عشرات المدنيين في التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة والذي استهدف اليوم منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة فى منطقة تجمع الحافلات وسيارات الإسعاف التي تنقل 5 آلاف مواطن من أهالي كفريا والفوعة المتوقفة منذ أكثر من 24 ساعة في منطقة الراشدين".

واضافت "ان التفجير الإرهابي تسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء ووقوع دمار كبير بالحافلات وسيارات الإسعاف".

وأوضحت "أن الإرهابيين قاموا بإدخال سيارتهم المفخخة إلى منطقة وجود الحافلات عبر تحميلها مواد غذائية للأطفال وذلك بهدف إيقاع أعداد كبيرة من الأطفال".

وكانت 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تنقل على متنها 5 آلاف شخص من أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب قد وصلت ظهر امس لأدخالها إلى حلب تنفيذاً لاتفاق إخراج أهالي البلدتين المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا.

سبأ
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