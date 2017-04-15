رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توتنهام يواصل الضغط على تشيلسي بالفوز برباعية جديدة





فاز توتنهام هوتسبير على ملعبه للمرة 12 على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 4-صفر على بورنموث ليواصل الضغط على تشيلسي المتصدر اليوم السبت.



وسجل موسى ديمبلي وسون هيونج مين هدفين في غضون ثلاث دقائق ليحكم صاحب الأرض قبضته على المباراة بعد 20 دقيقة.



وأحرز هاري كين هدفه 20 في الدوري بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير ليضمن توتنهام الفوز ويقلص الفارق إلى أربع نقاط مع تشيلسي الذي سيلعب في ضيافة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الأحد.



ونال البديل فينسنت يانسن أكبر تحية من الجماهير اليوم بتسجيله الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع والأول له في الدوري من اللعب المفتوح منذ انضمامه للفريق العام الماضي ليحقق توتنهام بذلك انتصاره السابع على التوالي في المسابقة.



ويأمل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في أن يتلقى مساعدة من مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بإيقاف تشيلسي يوم السبت.



وقال بوكيتينو، الذي فاز فريقه 4-صفر للمباراة الثانية على التوالي ليتفوق بفارق ستة أهداف على تشيلسي، لشبكة سكاي سبورتس "قدمنا أداء رائعا آخر. أكملنا مهمتنا وحصلنا على الثلاث نقاط وسننتظر لنرى ما سيحدث غدا لو فشل تشيلسي سنرى ما سيحدث."

سبأ [15/أبريل/2017] لندن- سبأ:سبأ