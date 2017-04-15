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كوريا الشمالية تحدد المواقع الامريكية التي ستقصفها حال تعرضها لهجوم عسكري
[15/أبريل/2017] بيونغ يانغ – سبأ :


حددت كوريا الشمالية عدداً من المواقع العسكرية الامريكية التي سيطالها القصف حال تعرضها لعمل عسكري، بينها مقر الرئاسة في العاصمة الكورية الجنوبية سول .

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم "ستقوض كل الاستفزازات والمكائد السياسية والاقتصادية والعسكرية الاستفزازية وستنال الرد القوي من جانب جيشنا وشعبنا".

وشدد ممثل جيش كوريا الشمالية أن رد بيونغ يانغ سيتضمن خيارات توجيه ضربات استباقية في البر والبحر والجو.

واوضح ان الأهداف المحتملة للضربات الانتقامية ستشمل القواعد العسكرية الأمريكية في أوسان وكونسان وبيونجتايك، فضلاً عن مقر الرئاسة الكورية الجنوبية (البيت الأزرق).

كما هدد الضابط الكوري الشمالي بأن هذه "الأهداف ستتحول إلى رماد في غضون دقائق" .. داعياً في نفس الوقت إلى عدم نسيان أن الصواريخ الكورية الشمالية موجهة ضد القواعد الأمريكية في اليابان وداخل الولايات المتحدة.

سبأ
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