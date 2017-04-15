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مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
[15/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:


أفشل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي أمس الجمعة صفقة تبادل للأسری، تم التوافق على الإفراج عنهم وعددهم 20 أسيراً من الطرفين.

وأوضح مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنه تم التوافق على الإفراج عن 20 أسير من الطرفين، لكن مرتزقة العدوان أفشلوا صفقة التبادل للأسرى .

وقال " مع أننا كنا قد قمنا بنقل الأسری التابعين لهم إلی منطقة قانية في البيضاء لإجراء التبادل تفاجئنا بتنصل المرتزقة عن الاتفاق وانتظرناهم ثلاثة أيام في محاولة منا لإنجاز الصفقة إلا أنهم وللأسف رفضوا ذالك، رامين بمعاناة أسراهم وأسر أسراهم عرض الحائط".

وأضاف " لم يقدروا حجم الصدمة التي تعرض لها أسراهم نتيجة إعادتهم إلی السجن مرة أخری، بعد أن كانوا قد تواصلوا مع أهاليهم وبشروهم بخروجهم ".

وأكد المصدر أنه تلقى معلومات من مصادر خاصة أن مرتزقة العدوان تعرضوا لضغوط سعودية لإيقاف صفقة تبادل الأسرى وإلغائها .

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسری تقوم بإرسال عدة وساطات إلى كل الجبهات لمحاولة إحداث تقدم في هذا الملف لما له من بعد إنساني ووطني .

وقال " نحن جاهزون في أي لحظة لإتمام أي عملية تبادل للأسرى سواء كانت كاملة وشاملة أو جزئية ".

سبأ
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