محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان





أعلن مشائخ ووجهاء عزلة المصانع بمديرة ثلا محافظة عمران اليوم النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد المشاركون في لقاء قبلي اليوم تحت شعار "عامين من الصمود" إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد وخاصة جبهات الساحل الغربي لمحافظة الحديدة للتصدي للعدوان ودحر الغزاة والمعتدين.



وشددوا على ضرورة التلاحم والإصطفاف وتعزيز روح الإخاء والمحبة والتعاون ومساعدة المحتاجين والفقراء ومواساة أسر الشهداء والمرابطين في الجبهات وكذا أسر الأسرى الذين يذودون عن حياض الوطن بأرواحهم ودمائهم ويدافعون عن العزة والكرامة.



واستنكروا صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدول العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني وكذا الحصار الذي فأقم الأوضاع المعيشية لكافة اليمنيين.



وأشاد المشاركون بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والبطولة .

سبأ [15/أبريل/2017] عمران - سبأ:سبأ