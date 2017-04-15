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لقاء لعلماء وخطباء محافظة عمران بمناسبة مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017] عمران – سبأ:


نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران اليوم لقاء موسع للعلماء والخطباء ومرشدي ووجهاء المحافظة بمناسبة ذكرى مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وفي اللقاء الذي حضره أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء رابطة علماء اليمن، أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ونائب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ فؤاد ناجي إلى أهمية هذه اللقاءات لنخبة المجتمع وقادتها وخاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي السافر على الشعب اليمني، ما يتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهته والتصدي لمخططاته.

وأكدا أهمية اضطلاع العلماء والخطباء والوجهاء والمرشدين بالمحافظة بدورهم في التوعية المجتمعية بمخططاته تحالف العدوان بقيادة السعودية، ومؤامراتها على اليمن وما يرتكبه من جرائم ومجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني.

وشددا على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وأدواته الذين يسعون جاهدين لتمزيق النسيج الاجتماعي الوطني وإثارة النعرات بين أبناء الوطن .

كما أكد المحافظ جعمان والشيخ ناجي أهمية تكثيف برامج التوعية وانتهاج خطاب إرشادي يجسد الوحدة الوطنية ويحافظ على تماسك الجبهة الداخلية وإبراز جرائم العدوان ووحشيتها وانتهاكاته لحقوق الإنسان وتبيين ما يواجهه الوطن من عدوان متعدد الأوجه مصحوباً بحصار بري وبحري وجوي انعكست آثاره السلبية ونتائجه المدمرة على مختلف جوانب الحياة وتسبب في انتشار الفقر والبطالة وسوء التغذية وتنامي النزوح الداخلي.

فيما أكدت كلمات أصحاب الفضيلة العلماء أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان وإحياء ذكرى الصمود من خلال تنظيم اللقاءات وإشراك الخطباء والمرشدين في عقد الندوات وإقامة الفعاليات والمحاضرات والخواطر المصاحبة لها والتعميم بمحاور وعناصر ومضامين الخطاب الإرشادي الذي ينبغي إبرازه وتكثيف برامج التوعية حوله.

وأشارت الكلمات إلى أهمية اضطلاع الجميع بواجبهم نحو أسر الأسرى والشهداء والجرحى والمرابطين عرفانا بتضحياتهم وما ما قدموه من أجل الوطن وعزته وكرامة أبناءه .. محذرة من التخاذل والتقصير والتناسي واللامبالاة ومواجه المرجفين وفضح أساليبهم وتحذير المجتمع من خطرهم كونهم لا يقلون شانا عن المعتدين .

سبأ
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