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  اقتصاد
توقعات بتباطؤ نمو الإيرادات المالية الصينية خلال الربع الثاني من 2017م
[15/أبريل/2017] بكين – سبأ :



توقع تقرير لشركة رأس المال الدولية الصينية (سي اي سي سي) تباطئ نمو الإيرادات المالية الصينية خلال الربع الثاني من 2017م وضعف العوامل التي تدعم التوسع القوي منذ بداية العام الجاري.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان البيانات الرسمية اظهرت ارتفاع الإيرادات المالية الصينية خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 14.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.44 تريليونات يوان (645.9 مليار دولار).

واضافت ان النمو تراجع بشكل طفيف من نسبة 14.9 بالمائة التي تحققت في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين، بيد أنه ما زال أعلى بكثير من معدل 4.5 بالمائة المسجل في عام 2016م.

فيما اكد التقرير أن نمو الإيرادات المالية في الربع الثاني من العام الجاري من المحتمل أن يتباطأ، نظراً للتباطؤ الأخير للمكاسب في الأسعار الصناعية ونمو الواردات.

وعزا التقرير المقدم من فريق الاقتصاد الكلي التابع لـ(سي اي سي سي) قوة الدفع إلى تحسن الاقتصاد المحلي الذي عزز النمو في أرباح الشركات والإيرادات الضريبية ذات الصلة، فضلا عن ارتفاع الأسعار.

واشارت الوكالة الى ان الأسعار الصناعية تظهر بالفعل علامات تباطو، إذ أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند المصانع ارتفع بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي بعد أن سجل نمواً بنسبة 7.8 بالمائة في فبراير.

سبأ
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