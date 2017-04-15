محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان





أكد أبناء عزلة آل التام بمخلاف حمير مديرية عتمة محافظة ذمار دعمهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .



وأعلنوا في لقاء قبلي اليوم بحضور المشائخ والوجهاء والأعيان في المخلاف، النفير العام في مواجهة العدوان وتعزيز جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة مخططات العدوان للسيطرة على الحديدة ومؤامراته على السواحل الغربية للبلاد.



وأكد المشاركون في اللقاء وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



وشددوا على ضرورة مواصلة الصمود والثبات في وجه العدوان .. داعيين أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني.



وندد المشاركون في اللقاء باستمرار العدوان على الشعب اليمني وارتكابه أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء وكذا استمرار حصاره برا وبحرا وجوا منذ أكثر من عامين.



واستنكروا الصمت الدولي المعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني والتي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.



وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان منذ بداية عدوانه الظالم على اليمن.



سبأ [15/أبريل/2017] ذمار – سبأ:سبأ