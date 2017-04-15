ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:02م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
كوريا الشمالية تحدد المواقع الامريكية التي ستقصفها حال تعرضها لهجوم عسكري
مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017] ذمار – سبأ:


أكد أبناء عزلة آل التام بمخلاف حمير مديرية عتمة محافظة ذمار دعمهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .

وأعلنوا في لقاء قبلي اليوم بحضور المشائخ والوجهاء والأعيان في المخلاف، النفير العام في مواجهة العدوان وتعزيز جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة مخططات العدوان للسيطرة على الحديدة ومؤامراته على السواحل الغربية للبلاد.

وأكد المشاركون في اللقاء وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وشددوا على ضرورة مواصلة الصمود والثبات في وجه العدوان .. داعيين أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني.

وندد المشاركون في اللقاء باستمرار العدوان على الشعب اليمني وارتكابه أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء وكذا استمرار حصاره برا وبحرا وجوا منذ أكثر من عامين.

واستنكروا الصمت الدولي المعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني والتي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان منذ بداية عدوانه الظالم على اليمن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
لقاء لعلماء وخطباء محافظة عمران بمناسبة مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان
مجلس النواب يستمع إلى نداء الإتحاد البرلماني الدولي بشأن إنقاذ ملايين الناس من المجاعة في أفريقيا واليمن
رئيس الاتحاد التعاوني السمكي: نستعد لإعلان مصفوفة تنفيذية لبرامج عملنا خلال الفترة القادمة
تدشين حملة رش لمكافحة الملاريا بمديريات الخبت وملحان والرجم والمحويت
محافظ الحديدة يكرم الدفعة 24 من طلاب وطالبات مدارس الحديدة للغات
تدشين فعاليات المهرجان الثقافي بمدارس محافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع كبير مسئولي تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة خطة الطوارئ بالمحافظة
العدوان السعودي على اليمن
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
أبناء مديرية الخبت بالمحويت يسيرون قافلة دعما للجيش واللجان الشعبية
[15/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[15/أبريل/2017]
أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون تبة البلبلة شرق الطوال بجيزان  
[15/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by