محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يستمع إلى نداء الإتحاد البرلماني الدولي بشأن إنقاذ ملايين الناس من المجاعة في أفريقيا واليمن





واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 12 صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبد السلام صالح هشول .



وفي الجلسة أبلغ وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة المجلس، اعتذار وزيري الداخلية والعدل ورئيسي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي عن حضور جلسة المجلس لهذا اليوم وفقاً لطلب المجلس نظراً لانشغالهم بأعمال خارج أمانة العاصمة.



وقد قبل المجلس الاعتذار على أن يحضروا حال عودتهم إلى أمانة العاصمة.



وشدد أعضاء المجلس أهمية حضور الحكومة في الموعد الذي طلبته لتقديم ما عليها من التزامات للمجلس.



من جانبه وعد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المجلس بحضور حكومة الإنقاذ الوطني جلسة يوم غدٍ الأحد .



وقد حث المجلس أعضائه على ضرورة الحضور لما لذلك من أهمية .



إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة رئيس الإتحاد البرلماني الدولي صابر تشاودري والأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونونغ بشأن النداء الذي أطلقه الإتحاد وجاء في الرسالة أن الجمعية 136 للإتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في دكا اعتمدت قرار بشأن العمل الدولي العاجل لإنقاذ الملايين من الناس من المجاعة والجفاف في أجزاء من أفريقيا واليمن.



ويحث القرار المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء فوري لمنع هذه المجاعة التي لم يسبق لها مثيل والكوارث الإنسانية الوشيكة.



ويدعو القرار كما جاء في الرسالة البرلمانات الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي إلى تشجيع حكوماتهم في الحملة الدولية واسعة النطاق التي تقوم بها الأمم المتحدة لجمع الأموال من أجل تمويل مكافحة المجاعة.



وأشارت رسالة الإتحاد البرلماني الدولي إلى أن هذه المسألة تعتبر ملحة فضلاً عن كونها مسألة تضامن دولية وإنسانية .



ووفقاً للأمم المتحدة فإن ما يقارب العشرين مليون شخص على وشك الوقوع في مجاعة في أجزاء من أفريقيا واليمن وغالبية المتضررين منهم هم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر من 50 مليون شخص في هذه المناطق يعانون من الجوع الشديد ولا يزالون يعيشون فقط على ما يمكن إيجاده لتناوله، وعليهم التعامل مع آلامهم الجسدية التي يسببها الجوع يومياً، ولسوء التغذية أثر كارثي كما هو الحال دائماً ويعد الأطفال هم من بين أكثر الفئات تضرراً .



وأوضحت الرسالة أنه وعليه نناشد مجلسكم أن يتطرق إلى هذه المسألة مع الإدارات الحكومية ذات الصلة بغية ضمان المساهمة المالية.



وهناك العديد من حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم تتطلب جميعها اهتمامنا ونحن دائماً نتمنى تقديم الدعم لأكبر أزمة إنسانية منذ إنشاء الأمم المتحدة .



ولا داعي للقول إن أي مساعدة مالية مهما كانت قليلة فإنها تعتبر مهمة .. وهذه ليست قضية خيرية بل هي مسألة كرامة إنسانية .



سنكون ممتنين جداً إذا ما قمتم بإعلامنا عن أي مبادرة سيقوم بها برلمانكم استجابة لهذا النداء، كما وسنكون سعداء لإعطاء رؤية لهذا العمل كوسيلة لتشجيع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء .



وأشارت الرسالة إلى أن الأمانة العامة للإتحاد البرلمان الدولي بطبيعة الحال ستقوم بتقديم تقرير عن هذا في الجمعية 137 للإتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر 2017م .



وتقبلوا خالص تحياتنا .



كما أستمع المجلس إلى نبذة عن تسعة مبادئ مشتركة لدعم البرلمانات صادرة عن الإتحاد البرلماني الدولي وتشمل إرشاد شركاء الدعم البرلماني وفقاً لاحتياجات البرلمان وأن يهتم شركاء الدعم البرلماني بالسياقات المتعددة والاجتماعية, وكذا هدف الدعم البرلماني إلى نتائج مستدامة، واعتبار الدعم البرلماني شامل لكل الاتجاهات السياسية.



ويعتمد الدعم البرلماني على ظهور معايير برلمانية دولية وديمقراطية ويستخدم الدعم البرلماني الخبرة المتاحة على المستوى المحلي والإقليمي ويلتزم شركاء وبرلمانات الدعم البرلماني بالتواصل والتنسيق المتميز ويعمل شركاء الدعم البرلماني بمسئولية وبشكل أخلاقي.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشية الله تعالى .



سبأ [15/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ