محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الاتحاد التعاوني السمكي: نستعد لإعلان مصفوفة تنفيذية لبرامج عملنا خلال الفترة القادمة





أكد رئيس الإتحاد التعاوني السمكي عامر المطري أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان المصفوفة التنفيذية لبرامج عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشاكل الصيادين من قبل الجهات المعنية.



وأوضح رئيس الاتحاد التعاوني السمكي عامر المطري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الاتحاد يسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي عانى ويعاني منها هذا القطاع الإقتصادي وخاصة بعدما لحق به من تدمير شبه كامل من قبل العدوان.



ولفت إلى أن الإتحاد السمكي وبتعاون وزارة الثروة السمكية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، مستمرون في متابعة المشاريع التي تخدم الصيادين والجمعيات السمكية خلال الفترة القادمة بهدف التغلب على آثار العدوان والحصار.



وأشار إلى أن هذه المصفوفة التي سيتم إعلانها خلال الأيام القادمة تهدف إلى تحديد أدوار ومسئوليات مختلف الجهات المتمثلة في حكومة الإنقاذ الوطني ووزارة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية والسلطات المحلية لتنمية الثروة السمكية وحمايتها وتنفيذ المشاريع التي تخدم الصيادين والجمعيات السمكية .



وبين المطري أنه سيتم تقييم أوضاع الجمعيات السمكية من الجوانب القانونية والمالية وتحديد مشاكلها والعمل على إيجاد الحلول لها بحسب اختصاص وصلاحيات الجهات وتسهيل التعاون مع الصيادين في مراكز الإنزال وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة .



وأشاد بنتائج اللقاء التشاوري الذي عقد بمحافظة الحديدة لمناقشة أوضاع الجمعيات التعاونية السمكية والصيادين في سواحل البحر الأحمر بمشاركة أكثر من مائة صياد من مختلف الجمعيات السمكية بمحافظات الحديدة وتعز وحجة وكذا الصعوبات التي تواجه القطاع السمكي وخصوصا خلال المرحلة الراهنة وكذا الخروج بحلول تسهم في تأمين مصدر الرزق الوحيد للصيادين.



وأكد رئيس الاتحاد التعاوني السمكي أن اللقاء والزيارات لمحافظة الحديدة خرجت بنتائج إيجابية من شأنها الإسهام في تحسين وتطوير العمل في القطاع السمكي وتفعيل دور الاتحاد والجمعيات السمكية



ودعا المطري المنظمات الإقليمية والدولية المانحة وكافة الجهات إلى تقديم كل ما لديها والوقوف مع الصيادين لتجاوز ما لحق بهم من خسائر في الأرواح والقوارب والمنشئات والمعدات وتقديم العون والمساعدة المستمرة لهم وبالأخص النازحين وإيوائهم وتقديم كل ما يمكنهم من العودة إلى العمل والإنتاج .



وأشار إلى أن الاتحاد مستمر في متابعه العديد من المشاريع التي تخدم الصيادين والجمعيات السمكية عامه ومنها مشروع الإقراض للصيادين وبناء أسواق نموذجيه لتسويق الأسماك ومتطلبات النقل والتسويق .. داعياً الجمعيات السمكية للقيام بدورها بصورة فعاله في الإنتاج السمكي وفي خدمه الصيادين والقرى التي تتواجد فيها وتحسين نشاطها وضرورة مشاركة المرأة الساحلية في الجمعيات السمكية وتفعيل دورها في هذا الجانب.



وثمن المطري جهود وزير الثروة السمكية وقيادة محافظة الحديدة وجهودهما المبذولة في دعم الاتحاد والقطاع السمكي بشكل عام .

سبأ [15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ