عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 15 مدنيا في تفجيرين منفصلين بوسط وجنوب أفغانستان





قتل 15 مدنيا أفغانيا اليوم في حادثين منفصلين بإقليمي /غزني/ و /هلمند/ بوسط وجنوب أفغانستان.



وذكرت مصادر حكومية أفغانية أن 11 شخصا قتلوا عندما اصطدمت حافلة صغيرة بقنبلة زرعت على جانب الطريق في منطقة "أيناك" بمقاطعة /ناوه/ بإقليم هلمند.. متهمة مسلحي حركة (طالبان) بالوقوف وراء الحادث.



وأشارت المصادر إلى أن إقليم غزني وسط البلاد، شهد هو الآخر سقوط صاروخ على منزل في قرية "جاتان" بمقاطعة /أندار/ بالإقليم، ما تسبب في مقتل امرأتين وطفلين.. محملة أيضا مسلحي (طالبان) المسؤولية عن إطلاق الصواريخ بدعوى أنهم كانوا يهاجمون وقت سقوط الصاروخ نقاط التفتيش الأمنية المتمركزة بالقرب من القرية.

سبأ [15/أبريل/2017] كابول ـ سبأ:سبأ