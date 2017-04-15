عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال الشيلي سانتياغو ـ سبأ:



ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة كالاما شمال الشيلي.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال جاء على بعد 144 كيلومترا، جنوب شرق المدينة، وعلى عمق 188 كيلومترا.



ولم ترد على الفور أنباء عن حجم الأضرار المادية في المنطقة المنكوبة، وعما إذا تسبب الزلزال في وقوع ضحايا.



وتعرضت تشيلي كثيرا لزلازل عنيفة من بينها زلزال بقوة 8.8 درجات عام 2010 قبالة ساحل جنوب وسط البلاد، أعقبته موجات مد عاتية "تسونامي" دمرت بلدات ساحلية وأودت بحياة أكثر من 500 شخص.

سبأ [15/أبريل/2017]سبأ