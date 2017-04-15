محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة رش لمكافحة الملاريا بمديريات الخبت وملحان والرجم والمحويت





دشن البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت اليوم حملة رش بالأثر الباقي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا في مديريات الخبت وملحان والرجم والمحويت .



وفي التدشين أوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومنسق برنامج الملاريا علي عجلان أن الحملة التي تستمر 11 يوم، ينفذها 112 عامل ومشرف ميداني بهدف الحد من انتشار البعوض الناقل للملاريا.



وأشارا إلى أن الحملة تستهدف أكثر من سبعة آلاف و500 منزل ويستفيد منها نحو 49 ألف نسمة في قرى وعزل ومحلات المديريات المستهدفة.



وأكد الدكتور حبيش وعجلان أهمية الحملة في القضاء على البعوض الناقل للملاريا ، ولفتا إلى أن الحملة تأتي تكملة لحملة الرش بالأثر الباقي الذي بدأه البرنامج منتصف مارس الماضي بمديرية بني سعد كونها أكثر المناطق إنتشارا للبعوض الناقل للملاريا.

سبأ [15/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ