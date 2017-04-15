محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الحديدة يكرم الدفعة 24 من طلاب وطالبات مدارس الحديدة للغات الحديدة - سبأ:



كرم محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم الدفعة 24 من طلاب وطالبات مدارس الحديدة الحديثة للغات الذين يحتفلون بتخرجهم بالتزامن مع ذكرى مرور عامين من الصمود في وجه العدوان.



وفي التكريم أشاد المحافظ الهيج بالمستوى العلمي لطلاب وطالبات مدارس الحديدة وتميزهم خلال المراحل الدراسية المسابقة .



وأشار إلى أن استمرار العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان منذ عامين، يشكل أكبر تحدي وأعظم صمود يسطره التربويين والطلاب في مواجهة العدوان الذي يحاول تعطيل تعطيل العملية التعليمية وإفشالها.



فيما أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر ورئيس مجلس إدارة مدارس الحديدة الدكتور قاسم محمد برية أن تكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات يعتبر تحفيز لكل معلمي وطلاب المحافظة الذين ساهموا في تعزيز الصمود في وجه العدوان.



وأشارا إلى أن مكتب التربية وإدارة المدارس ستعملان على تطوير مناهج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في مناهجها الدراسية بإعتبارهما جواز العبور إلى كل دول العالم.



وأكد بحر وبرية أهمية دعم الجميع لإستمرار العملية التعليمية والتحصيل العلمي لطلاب وطالبات أبناء المحافظة وتعزيز المستوى العلمي لهم في مختلف المدارس.



تخلل التكريم الذي حضره رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي المحافظة أحمد شعبين ونائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة عبدالماجد الشميري وأحمد النهاري ومدير ونواب المراكز التعليمية بالمحافظة، قصيدة شعرية لإحدى الطالبات الفائزات وأناشيد لزهرات المدارس.

سبأ [15/أبريل/2017]سبأ