ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:02م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
كوريا الشمالية تحدد المواقع الامريكية التي ستقصفها حال تعرضها لهجوم عسكري
مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ الحديدة يكرم الدفعة 24 من طلاب وطالبات مدارس الحديدة للغات
[15/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ:

كرم محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم الدفعة 24 من طلاب وطالبات مدارس الحديدة الحديثة للغات الذين يحتفلون بتخرجهم بالتزامن مع ذكرى مرور عامين من الصمود في وجه العدوان.

وفي التكريم أشاد المحافظ الهيج بالمستوى العلمي لطلاب وطالبات مدارس الحديدة وتميزهم خلال المراحل الدراسية المسابقة .

وأشار إلى أن استمرار العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان منذ عامين، يشكل أكبر تحدي وأعظم صمود يسطره التربويين والطلاب في مواجهة العدوان الذي يحاول تعطيل تعطيل العملية التعليمية وإفشالها.

فيما أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر ورئيس مجلس إدارة مدارس الحديدة الدكتور قاسم محمد برية أن تكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات يعتبر تحفيز لكل معلمي وطلاب المحافظة الذين ساهموا في تعزيز الصمود في وجه العدوان.

وأشارا إلى أن مكتب التربية وإدارة المدارس ستعملان على تطوير مناهج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في مناهجها الدراسية بإعتبارهما جواز العبور إلى كل دول العالم.

وأكد بحر وبرية أهمية دعم الجميع لإستمرار العملية التعليمية والتحصيل العلمي لطلاب وطالبات أبناء المحافظة وتعزيز المستوى العلمي لهم في مختلف المدارس.

تخلل التكريم الذي حضره رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي المحافظة أحمد شعبين ونائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة عبدالماجد الشميري وأحمد النهاري ومدير ونواب المراكز التعليمية بالمحافظة، قصيدة شعرية لإحدى الطالبات الفائزات وأناشيد لزهرات المدارس.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مرتزقة العدوان يفشلون صفقة لتبادل الأسرى في البيضاء
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
لقاء لعلماء وخطباء محافظة عمران بمناسبة مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان
أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
مجلس النواب يستمع إلى نداء الإتحاد البرلماني الدولي بشأن إنقاذ ملايين الناس من المجاعة في أفريقيا واليمن
رئيس الاتحاد التعاوني السمكي: نستعد لإعلان مصفوفة تنفيذية لبرامج عملنا خلال الفترة القادمة
تدشين حملة رش لمكافحة الملاريا بمديريات الخبت وملحان والرجم والمحويت
تدشين فعاليات المهرجان الثقافي بمدارس محافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع كبير مسئولي تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة خطة الطوارئ بالمحافظة
العدوان السعودي على اليمن
أبناء عزلة المصانع بمديرية ثلا بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
أبناء عزلة آل التام في عتمة بذمار يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[15/أبريل/2017]
أبناء مديرية الخبت بالمحويت يسيرون قافلة دعما للجيش واللجان الشعبية
[15/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[15/أبريل/2017]
أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون تبة البلبلة شرق الطوال بجيزان  
[15/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by