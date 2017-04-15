تدشين فعاليات المهرجان الثقافي بمدارس محافظة صنعاء [15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت بمحافظة صنعاء اليوم فعاليات المهرجان الثقافي الترفيهي لمدارس المحافظة.



يستهدف المهرجان الذي تنظمه مؤسسة أصداء اليمن للثقافة والتنمية تحت إشراف مكتبي التربية والثقافة، المدارس النموذجية بمديريات سنحان وبني مطر وبني حشيش وهمدان وأرحب .



وفي التدشين بمدرسة النصر ببيت بوس ثمن وكيل أول المحافظة حميد عاصم جهود مؤسسة أصداء اليمن في تنظيم المهرجان والترفيه على الطلاب وإخراجهم من الضغوط النفسية التي تسبب بها إستمرار العدوان على اليمن.. حاثا على أهمية تنظيم وإقامة مثل هذه المهرجانات.



فيما أشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبدالله العابد إلى أن المهرجان الذي يشتمل على ألعاب ومسابقات ومواهب وفعاليات توعوية، ينظم بذكرى مرور عامين من الصمود في وجه العدوان وتدشينا للعام الثالث من التصدي للغزاة والمعتدين.



من جانبها أشارت مدير مدرسة النصر هنية حلبوب إلى أهمية دور المهرجان في تحفيز الطلاب للإقبال على التعليم وتعزيز الصمود والإصرار لديهم على مواصلة العملية التعليمية.. مشيرة إلى أن أبناء الشهداء في طليعة المشاركين في المهرجان الثقافي الترفيهي.



تخلل المهرجان الذي حضره مدير مكتب التربية ببني مطر مقبل الجعدبي ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة محمد الشريف، تكريم الطلاب المبرزين.

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