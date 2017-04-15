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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:14:20م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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  عربي ودولي
قوات خفر السواحل الإيطالية تنقذ أكثر من ألفي مهاجر
[15/أبريل/2017] روما ـ سبأ:
أنقدت قوات خفر السواحل الإيطالية أكثر من ألفي مهاجر كانوا على متن قوارب مطاطية هشة في مياه البحر الأبيض المتوسط.

  وذكر بيان لخفر السواحل الإيطالية أن خمسة قوارب شاركت في عملية انتشال 2074 شخصا من 16 قاربا مطاطيا مكتظا وثلاثة قوارب خشبية.

 يذكر أن أكثر من 24 ألف مهاجر من ليبيا وصلوا إلى إيطاليا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، مقابل 18 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2016 م.
سبأ
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