قوات خفر السواحل الإيطالية تنقذ أكثر من ألفي مهاجر [15/أبريل/2017] روما ـ سبأ:

أنقدت قوات خفر السواحل الإيطالية أكثر من ألفي مهاجر كانوا على متن قوارب مطاطية هشة في مياه البحر الأبيض المتوسط.



وذكر بيان لخفر السواحل الإيطالية أن خمسة قوارب شاركت في عملية انتشال 2074 شخصا من 16 قاربا مطاطيا مكتظا وثلاثة قوارب خشبية.



يذكر أن أكثر من 24 ألف مهاجر من ليبيا وصلوا إلى إيطاليا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، مقابل 18 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2016 م.

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