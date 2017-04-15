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محافظ الحديدة يناقش مع كبير مسئولي تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة خطة الطوارئ بالمحافظة
[15/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
ناقش محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم مع كبير مسئولي تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " سمير الهواري، خطة الطوارئ التي ستنفذها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة خلال المرحلة القادمة.

وفي الإجتماع الذي حضره مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة جابر حسين، دعا المحافظ الهيج الأمم المتحدة إلى التدخل السريع في الجوانب الإنسانية للنازحين وتوفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجون إليها.

وشدد على أهمية التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في المحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وتنسيق الجهود في عملية توزيع المساعدات للنازحين وكذا تحديد المسار في استهداف الشرائح المجتمعية.

فيما أوضح كبير مسئولي تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " أن مؤتمر المانحين الذي سيعقد نهاية أبريل الجاري في سويسرا يهدف إلى البحث عن موارد ودعم من الدول المانحة لليمن في مختلف المجالات.

وأكد الهواري أن الحشد والمناصرة لجهود المانحين يأتي تحسباً لأي طارئ قد تشهده المحافظة خلال الأيام القادمة.

وكانت منسقة كتلة المأوى بمنظمة الأمم المتحدة روكسندرا بوجور استعرضت خطة الطوارئ الطارئة التي يمكن تنفيذها إلى جانب خطة الطوارئ العادية التي يٌعمل بها في المنظمة منذ وقت سابق.

حضر اللقاء نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة حميد الجماعي ومنسق الشئون الإنسانية بالمنظمة ياسر الكبسي ونائب منسق كتلة المأوى منير الصباري.
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