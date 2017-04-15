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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:14:20م
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  رياضة
ديبورتيفو لا كورونيا يتغلب على ضيفه ملقا 2 – صفر ضمن الدوري الإسباني
[15/أبريل/2017] مدريد – سبأ :
تغلب فريق ديبورتيفو لا كورونيا على ضيفه ملقا اليوم السبت بنتيجة 2 – صفر ضمن المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ديبورتيفو لا كورونيا بفوزه على ملقا إلى خوسيه لويس سان مارتن ماتو وبدرو موسكويرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 47 و67 على التوالي.

وبذلك رفع ديبورتيفو لا كورونيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ 15 مؤقتاً وبفارق 9 نقاط عن منطقة الخطر، فيما تجمد رصيد ملقا عند 33 في المركز الـ 14 بعد تلقيه هزيمته الـ 15 هذا الموسم.
سبأ
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