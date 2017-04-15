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أبناء مديرية الخبت بالمحويت يسيرون قافلة دعما للجيش واللجان الشعبية
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أبناء مديرية الخبت بالمحويت يسيرون قافلة دعما للجيش واللجان الشعبية
[15/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
سير أبناء مديرية الخبت بمحافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف.

وخلال تسيير القافلة التي شملت مواد غذائية ومواشي وأغنام وتبرعات نقدية، أشاد وكيلا المحافظة احمد قليلة واحمد الاخفش ومدير عام المديرية حميد الرضمي بمواقف أبناء مديرية الخبت في مواجهة العدوان ومخططاته.

وأكدوا أن تسيير القوافل يؤكد أصرار أبناء الشعب اليمني على مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر.. مشيرين إلى أن قوافل الدعم أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع البطولات في مواجهة العدوان.

وأكد أبناء مديرية الخبت أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة وسيتبعها قوافل دعم ومساندة للمرابطين في جبهات العزة والشرف.

حضر تسيير القافلة أمين عام المجلس المحلي بالمديرية احمد علي الولي وقيادة السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء.
سبأ
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