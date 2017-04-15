لجنة الفعاليات تحدد شارع المطار لإقامة مسيرة ضد الطابور الخامس [15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار لإقامة المسيرة الجماهيرية الحاشدة ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس.



ودعت اللجنة في بلاغ صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة في المسيرة التي ستقام عصر غد الأحد لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وأكدت اللجنة أهمية المشاركة في المسيرة والتفاعل الإيجابي لتعزيز وحدة الصف الداخلي الذي تسعى دول العدوان إلى تفكيكه عبر مرتزقتهم وعملائهم والطابور الخامس.

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