إنفجار كبير قرب تجمع للنازحين في حلب شمال سورية يوقع عدد من الضحايا [15/أبريل/2017] دمشق – سبأ:

ذكرت الانباء الواردة من سورية ان انفجاراً كبيراً وقع مساء اليوم السبت قرب تجمع للحافلات التي تنقل اهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب محافظة حلب ما اوقع عدد من الضحايا.



وقالت قناة الإخبارية السورية أن "إرهابياً كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه في منطقة الراشدين بجانب الكازيه مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك".



واوضح المصدر ان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني خرجوا إلى محافظة إدلب وحلب بموجب اتفاق (المدن الاربع) الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.



وينص الاتفاق على دخول حافلات كفريا والفوعة إلى حلب وحافلات الزبداني إلى إدلب في وقت متزامن.

سبأ