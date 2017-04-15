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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:54م
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ورشة عمل بصنعاء حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات للمبادرات الشبابية
[15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات والمفاهيم والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان السلام والديمقراطية تنظمها مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة.

تهدف الورشة التي تقام ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية بدعم من صندوق الأمم المتحدة إلى تعزيز قدرات 38 مشارك ومشاركة من أعضاء المبادرات الشبابية بصنعاء وإكسابهم المهارات لتمكينهم من الوصول إلي رؤية موحدة لتعزيز السلام واعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية المستقبلية للشباب .

وسيتلقى المشاركون على مدى أسبوع معارف ومهارات حول علاقة بناء السلام بالنزاعات وعواملها ومقوماتها واستراتيجياتها ومراحلها ومفاهيمها وطرق التعامل معها من خلال الحل والحوار والتفاوض والوساطة وكذلك الفرق بين الوساطة والتحكيم وإشراك المجتمع في التعامل مع النزاعات إضافة إلى مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته بالديمقراطية والحريات الشخصية والاجتماعية والمبادئ الأساسية والدولية لحقوق الإنسان وكذلك مفاهيم الديمقراطية والمواطنة.

ويهدف مشروع تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية إلى التقليل من الصراع والتوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيذ حملات بناء سلام مكثفة وواسعة يقودها الشباب مما يساعد علي رفع وعي المجتمعات المستهدفة بأهمية السلام والتعايش السلمي ويساهم في بناء المهارات القيادية للشباب المشارك.

ويتضمن المشروع تشجيع مشاركة الشباب في عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤية الشباب للسلام والتي سيقومون بتطويرها خلال فترة المشروع بمشاركة الشباب الآخرين في مختلف المحافظات وتقديم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤيتهم حول السلام والدعوة لتمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في أي حوار مستقبلي للسلام.
سبأ
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