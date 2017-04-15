ارتفاع حصيلة الهجوم على مواقع لداعش شرقي أفغانستان [15/أبريل/2017] كابول ـ سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا القنبلة التي ألقتها القوات الأمريكية قبل يومين على أنفاق لعناصر تنظيم (داعش) شرقي أفغانستان، المعروفة باسم "أم القنابل"، إلى أكثر من 90 مسلحا.



وأفاد حاكم منطقة أشين، اسماعيل شينوار ، في تصريح اليوم، بأن 90 مسلحا من عناصر التنظيم قتلوا في العملية ..لافتا إلى أنه جرى تدمير ثلاثة أنفاق كان لمقاتلون يتمركزون فيها عند وقوع الهجوم.



واكد شينوار الى عدم سقوط أي ضحايا من السكان المدنيين أو العسكريين وأن الوحدات الخاصة الأفغانية "الكومندوس" والقوات الغربية قامت عقب العملية بتطهير المنطقة بحثا عن أنفاق أخرى، وعن مسلحين محتملين.

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