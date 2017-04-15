ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
ورشة عمل بصنعاء حول إستراتيجية بناء السلام والمهارات للمبادرات الشبابية
ارتفاع حصيلة الهجوم على مواقع لداعش شرقي أفغانستان
تتويج الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 100 متر صدر ببطولة روسيا للسباحة
ارتفاع قيمة التداول بسوق مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
تتويج الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 100 متر صدر ببطولة روسيا للسباحة
[15/أبريل/2017] موسكو – سبأ:
توجت السباحة الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 100 متر صدر ضمن منافسات بطولة روسيا للسباحة .. محققة أفضل زمن عالمي لهذه الفئة خلال الموسم الحالي.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية للانباء اليوم ان يفيموفا تمكنت من الفوز بسباق 100 متر صدر بدقيقة و(5,9) ثانية، لتحقق بذلك أفضل رقم على مستوى العالم هذا الموسم، في هذه الفئة من السباحة.

وعادت الميدالية الفضية للسباحة نتاليا إيفانيوفا والتي حققت زمناً قدره دقيقة و(7,39) ثانية، بينما نالت داريا تشيكونوفا الميدالية البرونزية، بعد أن أنهت السباق بدقيقة و(8,67) ثانية.

وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الثالثة ليفيموفا في بطولة روسيا للسباحة هذا الموسم، بعدما توجت بذهبية سباقي 50 و200 متر صدر، في البطولة التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وسبق للنجمة الروسية البالغة من العمر 25 عاماً التتويج بلقب بطولة العالم للسباحة أربع مرات كما فازت بميداليتين فضيتين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016م.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
غدا انطلاق دورة الألعاب المدرسية الأولى بنادي أهلي صنعاء
بنفيكا يواصل تصدر الدوري البرتغالي بالفوز على ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد
الأهلي يفوز على منتخب عمران ويستعيد صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة
الشرطة يحقق فوزا مهما على مايو في كأس الوحدة لكرة السلة
الاتحاد التونسي لكرة القدم يوقف رئيس النادي الرياضي الصفاقسي مدى الحياة
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤكد ثقته بإجراءات الأمن ببطولة العالم في لندن
شارابوفا تتهم الاتحاد الدولي للتنس بالتقصير بالابلاغ عن المواد المحظورة
اليونايتد يفرط في الفوز أمام أندرلخت بالدوري الأوروبي
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[15/أبريل/2017]
أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون تبة البلبلة شرق الطوال بجيزان  
[15/أبريل/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية صرواح بمأرب ويلقي قنابل ضوئية
[14/أبريل/2017]
طلاب وطالبات اليمن يوجهون رسائل حول جرائم العدوان بحق أطفال اليمن
[14/أبريل/2017]
وكيل محافظة ريمة يؤكد إستعداد قبائل ريمة لرفد الجبهات بالرجال في مواجهة العدوان
[14/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by