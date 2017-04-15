تتويج الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 100 متر صدر ببطولة روسيا للسباحة [15/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

توجت السباحة الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 100 متر صدر ضمن منافسات بطولة روسيا للسباحة .. محققة أفضل زمن عالمي لهذه الفئة خلال الموسم الحالي.



وذكرت وكالة (تاس) الروسية للانباء اليوم ان يفيموفا تمكنت من الفوز بسباق 100 متر صدر بدقيقة و(5,9) ثانية، لتحقق بذلك أفضل رقم على مستوى العالم هذا الموسم، في هذه الفئة من السباحة.



وعادت الميدالية الفضية للسباحة نتاليا إيفانيوفا والتي حققت زمناً قدره دقيقة و(7,39) ثانية، بينما نالت داريا تشيكونوفا الميدالية البرونزية، بعد أن أنهت السباق بدقيقة و(8,67) ثانية.



وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الثالثة ليفيموفا في بطولة روسيا للسباحة هذا الموسم، بعدما توجت بذهبية سباقي 50 و200 متر صدر، في البطولة التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.



وسبق للنجمة الروسية البالغة من العمر 25 عاماً التتويج بلقب بطولة العالم للسباحة أربع مرات كما فازت بميداليتين فضيتين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016م.

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