ارتفاع قيمة التداول بسوق مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري [15/أبريل/2017] مسقط ـ سبأ:

ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري إلى 7ر300 مليون ريال عماني مقابل 7ر263 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.. مسجلة نموا بنسبة 14 بالمائة، رغم فقدان المؤشر الرئيسي لحوالي 232 نقطة خلال الفترة ذاتها.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية اليوم إلى أن السوق سجلت خلال نفس الفترة مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 7ر358 مليون ريال عماني لتصعد إلى 17 مليارا و 8ر646 مليون ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا و1ر288 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر الماضي.

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