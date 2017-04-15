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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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ارتفاع قيمة التداول بسوق مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري
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  اقتصاد
ارتفاع قيمة التداول بسوق مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري
[15/أبريل/2017] مسقط ـ سبأ:
ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري إلى 7ر300 مليون ريال عماني مقابل 7ر263 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.. مسجلة نموا بنسبة 14 بالمائة، رغم فقدان المؤشر الرئيسي لحوالي 232 نقطة خلال الفترة ذاتها.

 وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية اليوم إلى أن السوق سجلت خلال نفس الفترة مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 7ر358 مليون ريال عماني لتصعد إلى 17 مليارا و 8ر646 مليون ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا و1ر288 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر الماضي.
سبأ
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