وزير العدل يكرم الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي ''تدريب المدربين'' للعام 2017م [15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

كرم وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، اليوم، الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي "تدريب المدربين " للعام 2017م، وعددهم 44 مشاركا ومشاركة بديوان عام الوزارة.



وفي التكريم أشار وزير العدل إلى أهمية التدريب والتأهيل في تطوير الأداء وتحسين مستوى العمل في أي مرفق حكومي وخاصة الخدمية.



وقال "إن هذه الدورات لن تكون الأولى ولا الأخيرة وإنما ستكون باكورة لعمل مستمر نهتم فيه كثيرا بالتدريب والتثقيف والتدريب والتأهيل ".. حاثا قيادة الوزارة على إعداد برنامج تدريبي حافل لهذا العام سواء كان في الوزارة أو المعهد العالي للقضاء أو الجهات التي سيتم تحديدها في وقت لاحق .



ودعا وزير العدل إلى مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب من أجل بناء مستقبل اليمن دون الركون على الخارج، وعدم الإنتظار لأي دعم خارجي قد لا يفي بالغرض.



وشدد الوزير عقبات على ضرورة إضطلاع الجميع بمسؤولية النهوض بالتنمية كل في مجاله والأخلاص في كل الأعمال .. معربا عن تقديره للجهود التي بذلت في تخريج هذه الدفعة من المدربين .



فيما أشار وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية سعد هادي إلى أهمية تدريب الكادر البشري للسلطة القضائية بإعتباره ركيزة التنمية والطريق الصحيح في البناء والتطوير.



وأوضح أن الدورة شملت كافة الإدارات .. معبرا عن الأمل في أن الدورة ستحسن أداء العمل القضائي وتسهم في خدمة العدالة ومواكبة المتغيرات القادمة.



من جانبها أشارت مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة العدل آمال الرياشي إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كادر من موظفي الديوان العام لديه مهارات العرض والإلقاء والإعداد للدورات التدريبية والتأهيلية بإستخدام الوسائل والأساليب الحديثة، والقدرة على إقامة دورات تدريبية كل في إدارته والقطاع التابع له .



ذكرت أن مخرجات الدورة تقوم على أساس أن كل متدرب عليه القيام بإعداد خطة لبرنامج تدريبي متكامل يخص إدارته وتنفيذ الدورة في الوزارة حسب الإحتياجات التدريبية.



بدورها عبرت كلمة المتدربين التي ألقاها عبدالله الشطيرى عن تقدير المشاركين في الدورة لقيادة الوزارة ودعمها لإنجاح الدورة .. داعية إلى مزيد من إقامة مثل هذه الدورات لما لها من أهمية في تطوير القدرات وتحسين بيئة العمل.



حضر التكريم رئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ووكلاء ومدراء عموم الوزارة وموظفي الديوان.

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