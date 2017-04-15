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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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  عربي ودولي
إصابة 29 شخصاً في قصف بالقذائف على حيين بمدينة دير الزور شرق سورية
[15/أبريل/2017] دمشق – سبأ:
أصيب 29 شخصاً بجروح اليوم السبت جراء قصف بالقذائف الصاروخية والقنابل استهدف حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور شرق سورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن تنظيم (داعش) الإرهابي قصف بالقذائف الصاروخية والقنابل الملقاة من طيارة مسيرة حيي القصور والجورة ما تسبب بإصابة 29 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة معظمهم اطفال ونساء ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

ونقلت الوكالة عن مساعد مدير الصحة في دير الزور الدكتور أكرم الجوري قوله ان ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة حيث تم ادخالهم لغرف العمليات كما قدمت الاسعافات الطبية اللازمة لباقي الجرحى في مشفيي الاسد والعسكري.

واشارت الوكالة الى ان مسلحي (داعش) يحاصرون آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويستهدفون بالقذائف الأحياء الآمنة.
سبأ
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