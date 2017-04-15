إصابة 29 شخصاً في قصف بالقذائف على حيين بمدينة دير الزور شرق سورية [15/أبريل/2017] دمشق – سبأ:

أصيب 29 شخصاً بجروح اليوم السبت جراء قصف بالقذائف الصاروخية والقنابل استهدف حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور شرق سورية.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن تنظيم (داعش) الإرهابي قصف بالقذائف الصاروخية والقنابل الملقاة من طيارة مسيرة حيي القصور والجورة ما تسبب بإصابة 29 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة معظمهم اطفال ونساء ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".



ونقلت الوكالة عن مساعد مدير الصحة في دير الزور الدكتور أكرم الجوري قوله ان ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة حيث تم ادخالهم لغرف العمليات كما قدمت الاسعافات الطبية اللازمة لباقي الجرحى في مشفيي الاسد والعسكري.



واشارت الوكالة الى ان مسلحي (داعش) يحاصرون آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويستهدفون بالقذائف الأحياء الآمنة.

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