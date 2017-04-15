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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم ممثلي الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المؤسسات الرسمية والأهلية اليمنية.
كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا
هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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  اقتصاد
ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي بتونس
[15/أبريل/2017] تونس ـ سبأ:
سجل عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفاعا بنسبة 78 بالمائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 .

  وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية أن هذا العجز بلغت قيمته 384 مليون دينار تونسي /نحو 192 مليون دولار أمريكي/،  أي ما يمثل 9ر9 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري للبلاد، مقابل 4ر215 مليون دينار، خلال نفس  الفترة من عام  2016.

 وعزت الوزارة هذا العجز إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الواردات الغذائية بنسبة 9ر30 بالمائة، خاصة منها المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن الصادرات سجلت بدورها نموا، لكن بدرجة أقل بلغت نسبته 8ر15 بالمائة.

 وذكرت البيانات أن هذا الوضع أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات، حيث بلغت 1ر67 بالمائة، مقابل 8ر75 بالمائة خلال نفس الفترة من  عام  2016.
سبأ
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