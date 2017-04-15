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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:54م
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  رياضة
غدا انطلاق دورة الألعاب المدرسية الأولى بنادي أهلي صنعاء
[15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
تنطلق غدا الاحد في النادي الأهلي بصنعاء دورة الألعاب المدرسية الأولى ينظمها على مدى 15 يوما النادي الأهلي بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم بالأمانة.

 يشارك في الدورة التي تقام تحت شعار "الرياضة المدرسية رافد حقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية" 700 طالب وطالبة يمثلون 32 مدرسة من مختلف مديريات أمانة العاصمة وذلك في ألعاب كرة القدم, الكرة الطائرة, كرة الطاولة، والشطرنج.

 وتدشن الدورة بعرض كرنفالي يشارك فيه 1000 طالب وطالبة وفقرات فنية للزهرات ورسم لوحة فنية.

 وعقب التدشين تنطلق منافسات الدورة حيث تقام مسابقة كرة القدم السباعية للطلاب بمشاركة 32 مدرسة تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، وتجرى منافسات الكرة الطائرة للطالبات فقط بمشاركة 10 مدارس قسمت إلى مجموعتين تلعب من دور واحد ويتأهل صاحبا أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.

 وتقام منافسات كرة الطاولة للطلاب والطالبات للفرقي بطريقة خروج المغلوب من مباراة فقط بمشاركة 11 مدرسة للبنين ومثلها للبنات حيث يمثل كل مدرسة ثلاثة لاعبين.

 كما تقام منافسات الشطرنج للطلاب والطالبات على مكتبة النادي بمشاركة 11 مدرسة للبنين ومثلها للبنات ويتم التنافس فيما بينهم بطريقة خروج المغلوب من مباراة فقط حيث يتكون كل فريق من أربعة لاعبين.

 يذكر أن الدورة تقام ايضا بالتعاون مع شركات تجارية وهي: مجموعة الجيل الجديد, مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده, مجموعة الكبوس التجارية, شركة الروضة ومجموعة شارب.
سبأ
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