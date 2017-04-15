وزارة الادارة المحلية تناقش احتياجات الموظفين [15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي القضايا المتصلة بأوضاع الموظفين وآلية معالجتها في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار على اليمن.



وفي اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم والموظفون أكد الوزير القيسي حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا على بذل الجهود لتوفير مستحقات الموظفين وإيجاد المعالجات للمشكلات الناجمة عن تأخر صرف المرتبات وتسريع توفير البطاقة التموينية التي يعول عليها تخفيف اﻷعباء المعيشية على الموظفين ، مؤكدا ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع مستحقات الموظفين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



وحث الوزير القيسي كافة الموظفين على الانضباط الوظيفي والاستمرار في أداء كافة المهام الموكلة إليهم لما من شأنه حل قضايا المواطنين وتقديم الخدمات لهم باعتبار ان دورهم لا يقل اهمية عن الدور الجهادي ﻷبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات والذين يبذلون أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن وكرامة ابنائه.

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