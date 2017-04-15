محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تكبد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر بعدد من الجبهات خلال الساعات الماضية





كبدت قوات الجيش واللجان الشعبية الجيش السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان قصفت مواقع و تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مدرسة الغاوية ، جلاح ، الخوجرة ، الدوحة ، شبكة المصفق ، قرية أبو المض ، جحفان ، السودانة بمنطقة جيزان .



و اقتحم أبطال الجيش واللجان تبة البلبلة شرق الطوال في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي واغتنام عتاد عسكري , كما تم قنص جندي سعودي في موقع الكرس .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 وصواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع , واستهدفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي في مواقع المسيال ، العش ، رقابة عليب ، الشعبة بعسير محققة إصابات مباشرة , منوهاً إلى قنص خمسة من المرتزقة شرقي موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء في نجران .



وأكد المصدر مصرع عدد من الجنود السودانيين والمرتزقة من أبناء الصبيحة في غارات لطيران العدوان استهدفت عربتين إماراتيتين كانتا محملتين بالجنود السودانيين وعدد من المرتزقة بمديرية المخا في محافظة تعز .



كما لقي عدد من المرتزقة بينهم قياديين مصرعهم في مواجهات مع أبطال الجيش واللجان في موزع بتعز هم : واعد الخليفي الصبيحي , نايف علي الخليفي الصبيحي , فضل الخليفي الصبيحي , صدام الخليفي , محمد اللحجي , زياد سيلة , علي ابو ركبة , اكرم مهدي .



ونوه المصدر إلى أن إحدى الفرق الهندسية التابعة للجيش واللجان فجرت طقماً للمرتزقة قبالة موزع نتج عنه سقوط أكثر من ١٥ بين قتيل وجريح بينهم القيادي المرتزق عائد عواس الحميدي الصبيحي قائد سرية , احمد محمد مليط المطرفي الصبيحي , حسان طالب الصبيحي , يوسف قوير.



وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصيناتهم وتجمعاتهم بمنطقتي الساق و شمال حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .



كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان مرابض مدفعية المرتزقة في جبل صلب بمديرية نهم محققة إصابات مباشرة ,فيما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية اقتحام نوعية على تجمعات المرتزقة بتبة القاضي بمديرية صرواح في محافظة مأرب أسفرت عن قتل وجرح عدد من المرتزقة .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة , وتم تدمير آلية للمرتزقة وإعطاب آخرى في ميدي .

سبأ [15/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ