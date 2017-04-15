محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يعبر عن أمله في اضطلاع الكونجرس الأمريكي بمسؤوليته في رفض تدخل بلاده بالشؤون الداخلية للدول صنعاء - سبأ:



عبر وزير الخارجية هشام شرف عبدالله عن أمله في أن يضطلع الكونجرس الأمريكي بمسؤوليته في إعادة قيم الحرية والعدالة ورفض العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي يتبناها دستور الولايات المتحدة الأمريكية .



وأوضح وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه اطلع على الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عدد خمسة وخمسين عضوا في الكونجرس الأمريكي، ذات الصلة بالأخبار المتداولة بشأن زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للعدوان السعودي على اليمن، وما سيُشكله من تهديد للأمن القومي الأمريكي و طلب الأعضاء عرض الأمر على الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء لمناقشته وفقاً لما ينص عليه الدستور الأمريكي.



وأعرب عن ثقته في قدرة الكونجرس على كبح جماح بعض القيادات السياسية والعسكرية الأمريكية المتواطئة مع دول العدوان والتي تبحث عن مغامرات عسكرية جديدة من شأنها توريط الولايات المتحدة في حروب لاناقة لها فيها ولاجمل ، وإنما مزيدا من الكوارث والجرائم ضد الإنسانية وخلق حالة العداء والكره لها .





وأكد وزير الخارجية أن الإدارة الأمريكية قد أُحيطت علماً في أكثر من مناسبة بالموقف المبدئي والراسخ للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الداعي إلى السلام، العادل والمُشرف والمُنصف للشعب اليمني.



وذكر الوزير شرف أن العدوان السعودي الإماراتي أرتكب وما زال يرتكب الانتهاكات الجسيمة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية وباستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليا، والتي تصل في الكثير منها إلى جرائم حرب وإبادة ، مبيناً أن دول العدوان تمارس عقاباً جماعياً بحق الشعب اليمني من خلال الحصار الشامل والإغلاق المتعمد لمطار صنعاء الدولي وإغلاق ميناء الحديدة وإعلان محافظة الحديدة والساحل الغربي لليمن منطقة عسكرية.



وتسأل الوزير شرف عن سر تغاضي الولايات المتحدة الأمريكية نحو العدوان السعودي الإماراتي ومن يواليهم على الجمهورية اليمنية منذُ عامين ، مشيرا إلى أن العالم يعرف بمبيعات وصفقات السلاح الأمريكي والبريطاني بمليارات الدولارات والتي تُستخدم ضد المدنيين اليمنيين ، ولكن ذلك لا يساوي ولا يستحق انتهاك ومخالفة الدستور الأمريكي ومبادئ المؤسسين للولايات المتحدة ولايتفق مع كل مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والتعايش بين الدول .



وقال وزير الخارجية " يتم دائما التوضيح لحكومات كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبالذات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة ال 18 الراعية لجهود التسوية والسلام في اليمن بأن ماهو حاصل ليس إلا عدوان على شعب مسالم لم يهاجم أحد، وأن أي شؤون سياسية في اليمن هي شأن داخلي لا دخل للرياض فيه " ، مؤكداً أن الشعب اليمني ومناضليه وقواته المسلحة ولجانه الشعبية والمتطوعين وأبناء القبائل الشجعان مستميتون ي الدفاع عن أرض الوطن وكرامة شعبه على الرغم من مرور 24 شهراً على بدء العدوان .



وشدد وزير الخارجية على أن العدوان السعودي الإماراتي المدعوم لوجستيا وبالسلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ساهم بشكل مباشر في زيادة ونفوذ تنظيم القاعدة في المناطق المحتلة في اليمن من قبل دول العدوان التي تتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي ، منوهاً إلى أن توسع نفوذ تنظيم القاعدة يٌشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.



وأعرب وزير الخارجية عن شكره لأعضاء الكونجرس الأمريكي الخمسة والخمسين الذين أعربوا عن مخاوفهم من زيادة الكارثة الإنسانية التي تشهدها الجمهورية اليمنية جراء استمرار العدوان السعودي الإماراتي المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول المزودة بالأسلحة وتغاضي الدول الأخرى الصامتة .

سبأ [15/أبريل/2017]سبأ