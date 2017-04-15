محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية صنعاء ـ سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً تدميراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن 30 غارة على مناطق متفرقة في مديرية موزع ، وغارة جنوب مدارس العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز ، كما شن غارتين على الملاحيط في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية صرواح وألقى قنابل ضوئية في سماء المخدرة والمشجح وصرواح ، وشن غارتين شرق مدينة حرف سفيان بمحافظة عمران ، فيما شنت طائرة بدون طيار غارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي حرض وميدي و غارتين على منطقة الجر بمديرية عبس و غارة على وادي خدلان في مديرية مستبا بمحافظة حجة ، كما شن غارتين على تبة البلبلة شرق الطوال في جيزان.

سبأ [15/أبريل/2017]سبأ