عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات



بيونغ يانغ – سبأ:

كشفت كوريا الشمالية، اليوم، لأول مرة عن طراز جديد لصاروخ باليستي عابر للقارات أثناء عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لميلاد مؤسسها الراحل كيم إيل سونغ.



وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، في تصريح بثته وكالة أنباء /يونهاب/، إن الصاروخ الذي تم الكشف عنه في الاستعراض العسكري لكوريا الشمالية يعد طرازا جديدا لصاروخ باليستي عابر للقارات.. مضيفا أن الاستعراض شهد عرض أنواع جديدة من الأسلحة التي قامت بيونغ يانغ بتطويرها على غرار صاروخ /بوك كوك سونغ/، وصاروخ /بوك كوك سونغ 2 / المعدل ، وصواريخ أرض – جو وقذائف الصواريخ متطورة.



وكان مسؤولون بأجهزة استخبارات أمريكية قد أعلنوا يوم أمس /الجمعة/ عن استعداد الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية إذا ما أظهرت التقارير الاستخباراتية أن بيونغ يانغ على وشك القيام باختبار صاروخي آخر.



سبأ [15/أبريل/2017]سبأ