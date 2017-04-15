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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 01:52:37م
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  عربي ودولي
كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات
[15/أبريل/2017]

بيونغ يانغ – سبأ:
كشفت كوريا الشمالية، اليوم، لأول مرة عن طراز جديد لصاروخ باليستي عابر للقارات أثناء عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لميلاد مؤسسها الراحل كيم إيل سونغ.

وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، في تصريح بثته وكالة أنباء /يونهاب/، إن الصاروخ الذي تم الكشف عنه في الاستعراض العسكري لكوريا الشمالية يعد طرازا جديدا لصاروخ باليستي عابر للقارات.. مضيفا أن الاستعراض شهد عرض أنواع جديدة من الأسلحة التي قامت بيونغ يانغ بتطويرها على غرار صاروخ /بوك كوك سونغ/، وصاروخ /بوك كوك سونغ 2 / المعدل ، وصواريخ أرض – جو وقذائف الصواريخ متطورة.

وكان مسؤولون بأجهزة استخبارات أمريكية قد أعلنوا يوم أمس /الجمعة/ عن استعداد الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية إذا ما أظهرت التقارير الاستخباراتية أن بيونغ يانغ على وشك القيام باختبار صاروخي آخر.

سبأ
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