عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سيول جارفة تودي بحياة تسعة أشخاص في إيران



طهران - سبأ:

أدت فيضانات عارمة مصحوبة بسيول جارفة ضربت الأنحاء الغربية والشمالية الغربية لإيران بحياة تسعة أشخاص، كما تسببت في فقدان 15 شخصا آخر.



ونقلت وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية عن مساعد شؤون العمليات بمنظمة الاغاثة والامداد الايرانية أن تسعة اشخاص لقوا مصرعهم وفقد 15 آخرون في سيول جارفة ضربت أربع محافظات في غرب وشمال غربي البلاد.



وأوضح أن السيول ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية، محافظات "آذربايجان شرقي" و"آذربايجان غربي" وزنجان وكردستان.. لافتا إلى أن فرق الاغاثة انقذت 1100 شخص في 32 مدينة وقرية في المحافظات الاربع، ومازالت تواصل جهودها لإنقاذ اشخاص آخرين عالقين في أماكن أخرى من المناطق المتضررة.



سبأ [15/أبريل/2017]سبأ