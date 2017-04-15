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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 01:52:37م
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سيول جارفة تودي بحياة تسعة أشخاص في إيران
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  عربي ودولي
سيول جارفة تودي بحياة تسعة أشخاص في إيران
[15/أبريل/2017]

طهران - سبأ:
أدت فيضانات عارمة مصحوبة بسيول جارفة ضربت الأنحاء الغربية والشمالية الغربية لإيران بحياة تسعة أشخاص، كما تسببت في فقدان 15 شخصا آخر.

ونقلت وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية عن مساعد شؤون العمليات بمنظمة الاغاثة والامداد الايرانية أن تسعة اشخاص لقوا مصرعهم وفقد 15 آخرون في سيول جارفة ضربت أربع محافظات في غرب وشمال غربي البلاد.

وأوضح أن السيول ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية، محافظات "آذربايجان شرقي" و"آذربايجان غربي" وزنجان وكردستان.. لافتا إلى أن فرق الاغاثة انقذت 1100 شخص في 32 مدينة وقرية في المحافظات الاربع، ومازالت تواصل جهودها لإنقاذ اشخاص آخرين عالقين في أماكن أخرى من المناطق المتضررة.

سبأ
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