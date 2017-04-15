عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 6500 أسير فلسطيني من بينهم 300 طفل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رام الله – سبأ:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين وجود نحو 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 300 طفل.



وأوضحت المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي، الذي يصادف السابع عشر من ابريل من كل عام، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر من عام 2000 وإلى الآن نحو مائة ألف حالة اعتقال بينها نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و1500 امرأة، ونحو سبعين نائباً ووزيراً سابقاً، وحوالي 27 ألف قرار اعتقال إداري.



وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات اعتقالاتها منذ أكتوبر 2015 وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال في الضفة الغربية كانت معظمها في القدس المحتلة.



ولفت التقرير كذلك إلى وجود نحو 300 طفل فلسطيني و 57 أسيرة من بينهن 13 فتاة قاصر، فضلا عن 500 أسير إداري، و13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن المعتقلين الذين ما يزالون يقبعون داخل سجون الاحتلال.



سبأ [15/أبريل/2017]سبأ