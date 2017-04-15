رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنفيكا يواصل تصدر الدوري البرتغالي بالفوز على ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد



لشبونة – سبأ:

واصل نادي بنفيكا تصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد الليلة الماضية على ملعب “النور” في إطار الجولة الـ29 من عمر المسابقة.



جاءت ثلاثية أصحاب الأرض في الشوط الأول في الدقيقة 34 بالهدف الذي سجله لويس مارتينز بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس جونكالفيز ثنائية في الدقيقتين 36 و45.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد بنفيكا إلى 71 نقطة ليواصل التحليق على قمة الترتيب بفارق 4 نقاط مؤقتًا عن بورتو الوصيف الذي سيدخل اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على سبورتنج براجا اليوم السبت.



في المقابل، تجمد رصيد ماريتيمو عند 44 نقطة في المركز السادس.



سبأ [15/أبريل/2017]سبأ