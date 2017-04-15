عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الامريكي يختبر بنجاح قنبلة نووية تكتيكية



واشنطن – سبأ:

اعلن الموقع الرسمي للقوات الجوية الأميركية ان الجيش الأميركي اجرى بنجاح اختبارا لقنبلة نووية تكتيكية تم إسقاطها فوق موقع للرمي بولاية نيفادا، الليلة الماضية.



وذكر الموقع أن الإدارة الوطنية للأمن النووي والقوات الجوية الأميركية أجرت اختبارا لإسقاط قنبلة نووية غير مشحونة من طراز “B61-12” المعدل، من مقاتلة أف 16، للوقوف على جاهزية هذه المقاتلة لإلقاء هذا النوع من القنابل واختبار المكونات غير النووية في هذا السلاح، بما في ذلك نظام التسليح والتحكم في الإطلاق ومقياس الارتفاع في الرادار، والمحركات الصاروخية وكمبيوتر التحكم.



وتم إسقاط القنبلة في مجمع نيلليز للاختبارات والتدريب، في أول تجربة من نوعها لإسقاط قنبلة B61-12 باستخدام طائرة أف 16.



والقنبلة “B61-12” هي نسخة محدثة من القنبلة “B61” التكتيكية التي صنعت في الستينيات من القرن الماضي.



سبأ [15/أبريل/2017]سبأ