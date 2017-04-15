عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية: سنرد بالمثل على أي حرب نووية محتملة من أميركا

عمان – سبأ :

هددت كوريا الشمالية بأنها سترد بالمثل على أي حرب نووية محتملة ضدها من قبل الولايات المتحدة.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري إن “كل تحركات قطاع الطرق الاستفزازية الأمريكية في المجالين الاقتصادي والعسكري والتي تطابق سياستها المعادية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيتم إحباطها كليا من خلال أشد رد فعل مضاد لجيش وشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

كما نقلت وكالة الأنباء اليابانية عن عضو مجلس الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، تشوي ريونغ هاي قوله خلال عرض عسكري ضخم أقيم اليوم بمناسبة مرور 105 أعوام على ميلاد جد الرئيس الحالي مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ “يوم الشمس” والذي يصادف اليوم “في حال بدأت أمريكا بالاستفزازات، سنرد فورا بهجوم مدمر، بحرب شاملة، حرب نووية، ضربة نووية”.



وتابع قائلا، “الأسلحة النووية العادلة ستسحق أمريكا”.



وأثناء العرض الذي نظم بالساحة الرئيسية في العاصمة بيونغ يانغ احتشدت وحدات عسكرية واصطف آلاف الجنود بحضور الزعيم كيم جونغ أون، كما عرض التلفزيون الحكومي لأول مرة مشاهد لصواريخ من طراز بوكوك سونج- 2

الباليستية التي تطلق من غواصات.



سبأ [15/أبريل/2017]سبأ