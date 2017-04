Avions de guerre américains et saoudiens lancent 4 raids à Sourwah [15/أبريل/2017]

SANAA, 14 avril. (SABA) - La coalition de l'agression américaine-saoudienne a mené trois frappes aériennes contre le marché nord du Sarawah et un raid contre la zone d'Al-Makhdarah, a –t – elle déclaré un source militaire à SABA.



La source a souligné que les mercenaires de l'agression bombardaient les maisons et les fermes de citoyens dans différentes régions du district de Sourwah.

AM.



SABA